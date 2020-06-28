Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп назвал фальшивым материал NYT об убийствах военных США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The New York Times (NYT) о действиях России в Афганистане. Согласно материалу журналистов, спецслужбы США узнали, что Россия тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских солдат.

Источник: AP 2020

«Никто не проинформировал меня и не сказал о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане, о которых сообщила фейковая The New York Times со ссылкой на анонимный источник. Возможно, это очередная жульническая работа липовой Times, такая же, как их неудавшаяся фальсификация о вмешательствах России в президентские выборы США», — написал он в Twitter.

Ранее в Белом доме заявили о «неточностях» опубликованного материала и сообщили, что администрация президента не была в курсе разведданных спецслужб США.

В публикации журналисты утверждали, что о действиях России в Афганистане было доложено администрации Дональда Трампа несколько месяцев назад.

Информацию, представленную в газете, отрицал «Талибан». Посольство РФ в Вашингтоне заявило о необоснованных и анонимных обвинениях, которые привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

 Сердце не выдержало: с Михаилом Ефремовым случилась беда
Что ждет солдата, устроившего погром перед Парадом Победы?
Коронавирус в России выявили еще у 6791 человека
ДНР закрыла границу с Украиной
Футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Полезные пожиратели. Что будет с нами, если все вирусы исчезнут?
Семья провалилась в колодец, делая селфи (видео)
Смерч в Вологодской области напугал местных жителей (видео)
Путин рассказал, как часто сдает тесты на коронавирус
Здоровье
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Леди
Платье в горошек и очки Saint Laurent: новый выход Мелании Трамп Модный образ от первой леди.
Новости партнеров
Почему депутат-коммунист стал позором всего города
Президент России назначил выплаты родителям всех несовершеннолетних
Президент продлил выплаты на детей для безработных родителей – это важно
Саратовский коммунист решил не платить за квартиру 56 тысяч рублей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь