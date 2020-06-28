Трамп назвал фальшивым материал NYT об убийствах военных США в Афганистане

«Никто не проинформировал меня и не сказал о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане, о которых сообщила фейковая The New York Times со ссылкой на анонимный источник. Возможно, это очередная жульническая работа липовой Times, такая же, как их неудавшаяся фальсификация о вмешательствах России в президентские выборы США», — написал он в Twitter.
Ранее в Белом доме заявили о «неточностях» опубликованного материала и сообщили, что администрация президента не была в курсе разведданных спецслужб США.
В публикации журналисты утверждали, что о действиях России в Афганистане было доложено администрации Дональда Трампа несколько месяцев назад.
Информацию, представленную в газете, отрицал «Талибан». Посольство РФ в Вашингтоне заявило о необоснованных и анонимных обвинениях, которые привели к угрозам в адрес российских дипломатов.