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18:23 (мск), источник: Газета.Ру

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране. В этот период вместилось множество событий и работать приходилось в режиме чрезвычайной многозадачности. Все в правительстве сильно переживали из-за ситуации, добавила чиновница.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
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8248
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Скончалось9 073+104
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Выздоровело399 087+5 735
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27.06
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28.06
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Скончалось499 486+4 254
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Выздоровело5 077 700+103 589
15.06
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Источник: РИА "Новости"

Самыми страшными в России оказались первые полтора месяца эпидемии коронавируса. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Эти полтора месяца были самыми внутренне эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными», — сказала вице-премьер.

По словам чиновницы, все в правительстве сильно переживали из-за ситуации с COVID-19 и прочих неурядиц, принимая работу близко к сердцу. «Одновременно делалось очень много дел, которые нужно было успеть, потому что если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — сообщила также Голикова.

Она добавила, что завезли коронавирус в Россию не из Китая — первый «импортированный» случай был из Италии.

«Мы заблаговременно начали готовиться к возможному широкому распространению коронавируса, и это дало свои результаты», — резюмировала вице-премьер.

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22 июня Голикова заявила, что пандемия коронавируса в РФ способствовала консолидации правительства премьер-министра Михаила Мишустина. «Решения, которые мы принимали, принимали быстро, иногда за секунды… Оно, конечно, нас очень сильно мобилизовало», — сказала Голикова в эфире Первого канала.

Она отметила, что кабинет министров «стал преемником» в реализации национальных целей, которые обозначил глава РФ Владимир Путин, и начал осуществлять их «с максимальной эффективностью». По ее словам, Мишустин, заняв пост премьера, стал мыслить иначе, чем его предшественник, но сумел справиться с поставленными задачами.

За пару дней до этого вице-премьер выразила мнение, что второй волны коронавируса можно избежать, если россияне будут соблюдать меры безопасности.
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Председатель Думы Вячеслав Володин полагает, что российскому правительству крайне повезло с новым назначением Голиковой. Принимая отставку Голиковой с поста председателя Счетной палаты, спикер Госдумы отметил, что нижняя палата парламента прощается с Голиковой «не надолго» и вскоре она должна будет вновь предстать перед депутатами — чтобы проводить консультации и участвовать в законотворчестве.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

Володин отметил, что единодушное позитивное отношение всех фракций Думы к руководителю Счетной палаты — это «действительно редкий» случай. Более того, он заявил, что Татьяна Голикова на своем посту сделала все возможное для «абсолютизации авторитета» Счетной палаты «в понимании всех депутатов, невзирая на [их] политическую принадлежность».

Коллеги Татьяны Голиковой отмечали ее высокую работоспособность, а также утверждали, что все цифры федерального бюджета Голикова помнит наизусть.

Журнал «Огонек» писал, что министр финансов Кудрин, который после нее занял пост главы Счетной палаты, начинал работу над федеральным бюджетом с фразы «Мне чаю и Голикову».

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и дольше.

По ее словам, вероятно, соблюдать введенные в стране правила и носить маски и перчатки придется летом в жару. Это необходимо для снижения рисков заражения.

28 июня президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что страна сможет покончить с коронавирусом «достойно и с минимальными потерями».

Он полагает, что Россия в борьбе с COVID-19 выстоит и все переживет. «Но какой ценой?» — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом поможет стране выйти из трудностей все, что было сделано ранее. В качестве примера Путин назвал рост экспорта, промышленности и запас денежных средств. «И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», — заключил президент.

Иван Апулеев

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