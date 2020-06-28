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17:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Рейтинг Зеленского упал в два раза и достиг минимума

Сейчас действующего главу государства поддерживают 25,3 процента опрошенных украинцев.

Источник: Reuters

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем в два раза и достиг минимума, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как показал опрос, проведенный Центром Разумкова, на президентских выборах за Зеленского сегодня проголосовали бы 25,3 процента опрошенных украинцев, в сентябре прошлого года за него готовы были отдать свои голоса 56,1 процента граждан.

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Бывшего президента Петра Порошенко сегодня на выборах поддержали бы 11,1 процента респондентов, в сентябре за него свои голоса отдавали только 6,1 процента украинцев. Сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко поддерживают сейчас 14,6 процента опрошенных — это в два раза больше, чем в сентябре. За лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко сейчас готовы проголосовать 5,6 процента граждан, это на 1,3 процента больше, чем осенью.

Отмечается, что примерно 14 процентов опрошенных пока не определились с выбором. В ходе опроса был также обновлен рейтинг политических партий на Украине.

«Слугу народа» в настоящий момент поддержали бы на выборах 20,5 процента опрошенных, это в 2,5 раза меньше сентябрьского рейтинга партии Зеленского. Рейтинги партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейской солидарности» Порошенко и «Батькивщины» подросли. Сейчас за них бы проголосовали бы 14, десять и 5,7 процента опрошенных соответственно.

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