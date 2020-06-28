21:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Косово возвращается в Европу
ЕС станет главным посредником между Белградом и Приштиной.
В конце минувшей недели руководство ЕС провело в Брюсселе переговоры сначала с премьером Косово Авдулахом Хоти, а затем и с президентом Сербии Александром Вучичем. Переговоры состоялись сразу после того, как стало известно об отмене запланированной на 27 июня встречи по косовскому урегулированию в Вашингтоне. Представители Косово отказались от поездки в США
Главным итогом брюссельских встреч стал ясный сигнал ЕС сербскому и косовскому лидерам: для успешной интеграции Белграда и Приштины в Евросоюз необходимо скорейшее возобновление диалога о нормализации отношений между ними при активном посредничестве ЕС.
И президент Сербии, и премьер Косово сигнал восприняли правильно, заверив в готовности к диалогу. А Александр Вучич даже анонсировал «ускоренный прогресс Сербии на пути к ЕС»: завершение переговоров о вступлении до 2024 года и членство в 2026 году.
Руководство ЕС, со своей стороны, сообщило, что
Первым этапом на этом пути должно стать проведение саммита по Косово в Париже под эгидой Франции и Германии. Александр Вучич таинственно объявил в Брюсселе, что знает дату парижского саммита, но не готов ее сообщить публично.
Предполагается, что она даст серьезный импульс диалогу между Белградом и Приштиной, который затем будет интенсивно вестись при посредничестве спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака.
Вопрос о сербском представительстве в этом диалоге практически не стоит: как и ранее, Белград наверняка будет представлять президент Александр Вучич. Тем более что после недавней уверенной победы его Сербской прогрессивной партии на выборах президент будет контролировать абсолютное большинство в парламенте и сможет провести через него любое решение по Косово.
С косовским представительством сложнее. Собеседники «Ъ» в экспертных кругах Косово убеждены: обвинение гаагского спецпрокурора делает практически невозможным для президента Хашима Тачи продолжение переговоров с Белградом; позиции же премьера Авдулаха Хоти не настолько прочны, чтобы он мог самостоятельно принимать принципиальные решения.
Неизбежны и изменения в подходе к косовскому урегулированию в связи с возвращением ЕС роли главного посредника. Если США не исключали полностью варианта с обменом территориями между Сербией и Косово, то ключевые члены ЕС Германия и Франция недвусмысленно высказываются против него, полагая, что это создаст опасный для Балкан прецедент. Правда, бывший представитель ЕС в Косово и Боснии Вольфганг Петрич в интервью сербской редакции RFE заявил, что посредникам лучше оставить открытыми все варианты. «Договориться должны сами вовлеченные стороны, ибо им реализовывать договор, — пояснил он.— Это следует из моего опыта с Дейтонским соглашением по Боснии, которое внешние актеры в свое время навязали, но которое не функционирует».
Скептически относится Вольфганг Петрич и к выдвинутой США «формуле Шэньчжэня», предполагающей создание сначала экономического союза Сербии и Косово по примеру аналогичной специальной зоны в Китае, а затем уже переход к решению политических проблем. «Без политического решения в регион не придут прямые иностранные инвестиции, — убежден он.— Столь необходимую нормализацию между Сербией и Косово можно достичь лишь переговорами о политических вопросах».
Геннадий Сысоев