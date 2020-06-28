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21:27 (мск), источник: РИА Новости

Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Россия опередила Украину в дерегуляции экономики, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Источник: РИА Новости

«Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции (экономики — ред.) Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… Выступает российский чиновник и говорит: “Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем тем, что облегчим бремя вот это”. Это как раз то, что я утверждаю здесь, но почему-то не слышу риторики украинских чиновников. Что, россияне должны нас (украинцев — ред.) опережать?» — заявил Саакашвили в онлайн-беседе с владельцем компании UBC Group Игорем Гуменным.

Также бывший глава Грузии заявил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.

«И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии», — добавил Саакашвили.

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