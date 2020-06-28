21:27 (мск), источник: РИА Новости
Саакашвили заявил, что Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Россия опередила Украину в дерегуляции экономики, считает глава исполкома украинского национального совета реформ,
«Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции (экономики — ред.) Россия ушла
Также бывший глава Грузии заявил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.
«И по налоговой системе, и по этой системе они опередили. Давайте будем говорить как есть. Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии», — добавил Саакашвили.