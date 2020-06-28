Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
8Московский зоопарк. Изоляция
28 июня, источник: Lenta.Ru

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Он заявил об этом в ходе встречи с представителями Минской области в пятницу, сюжет с мероприятия транслировался в эфире телеканала «Беларусь-1».

Источник: AP 2020

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», —заявил он.

Также Лукашенко добавил, что республика является вторым покупателем газа у России «после немцев». «Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России», — сказал он.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

 Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым
Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Коронавирус COVID-19: главные события 28 июня
Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии
Саакашвили: Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
Житель Японии поймал рыбу из «Аватара»
Семья провалилась в колодец, делая селфи (видео)
Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу
Здоровье
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 356
А за что мы голосуем??? 257
Нипонял. 210
За и против ! 152
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
45-летнюю Татьяну Навку поздравляют с беременностью В сети обсуждают недавние фото фигуристки.
Леди
Платье в горошек и очки Saint Laurent: новый выход Мелании Трамп Модный образ от первой леди.
Новости партнеров
Правда глаза колет
Президент на равных поговорил с людьми о социальной господдержке
Такого в России не было никогда – все меры президента
Президент отметил эффективность выбранной стратегии поддержки населения
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь