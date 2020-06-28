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28 июня, источник: Известия

Пелоси заподозрила Россию в наличии компромата на Трампа

У России может быть компромат на американского президента Дональда Трампа, поэтому он игнорирует любые обвинения в ее адрес. Об этом в воскресенье, 28 июня, заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Источник: AP 2020

Таким образом она прокомментировала информацию о якобы финансировании Россией заказных убийств американских военных в Афганистане.

«Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он игнорирует все [обвинения]. Он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, — все это подарок [президенту РФ Владимиру] Путину», — рассказала она в в интервью ABC News.

Пелоси добавила, что «все дороги ведут к Путину».

26 июня издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах США опубликовала статью о том, что российская военная разведка якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат. Отмечалось, что американский президент был проинформирован об этом.

В ответ Трамп назвал газету фейковой и усомнился в правдивости ее публикации. Он призвал NYT раскрыть имена своих источников.

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28 июня© Ньюстюб
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