Пелоси заподозрила Россию в наличии компромата на Трампа

Таким образом она прокомментировала информацию о якобы финансировании Россией заказных убийств американских военных в Афганистане.
«Не знаю, что у русских есть на него в политическом, личном или финансовом плане, но он игнорирует все [обвинения]. Он подарок для России в смысле ослабления нашей лидирующей роли в НАТО, уменьшения численности наших войск в Германии, — все это подарок [президенту РФ Владимиру] Путину», — рассказала она в в интервью ABC News.
Пелоси добавила, что «все дороги ведут к Путину».
26 июня издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах США опубликовала статью о том, что российская военная разведка якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат. Отмечалось, что американский президент был проинформирован об этом.
В ответ Трамп назвал газету фейковой и усомнился в правдивости ее публикации. Он призвал NYT раскрыть имена своих источников.