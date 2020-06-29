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12:04 (мск), источник: РБК

Трамп привел выводы разведки о «сговоре» России с талибами против США

Разведка сочла, что информация о предложенной Россией награде за убийство американских военных в Афганистане не заслуживает доверия, заявил президент США. Статью NYT он назвал попыткой «выставить республиканцев в плохом свете».

Источник: AP 2020

Разведслужбы США признали недостоверной данные о том, что российская сторона предлагала боевикам «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) награду за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.

«Разведка только что передала мне, что они не считают эту информацию достоверной и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту [Майку Пенсу]», — заявил Трамп.

Он добавил, что материал газеты New York Times, в котором говорилось о связях России с талибами, может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России, цель которой — «выставить республиканцев в плохом свете».

Так Трамп ответил на заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что конгресс обязан разобраться в сути обвинений в отношении России. «Я ожидаю, что администрация Трампа серьезно отнесется к таким утверждениям и немедленно сообщит конгрессу о том, достоверны ли эти сообщения», — написал Грэм 27 июня.

Статья NYT была опубликована 26 июня. В ней утверждалось, что сведения о вознаграждении, которое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане, были получены от пленных экстремистов.

При этом газета не привела детали российских операций. По данным издания, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена Трампу.

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Американский лидер раскритиковал газету и предположил, что статья может быть результатом чьего-то заказа. Он также добавил, что ни ему, ни Пенсу о возможных атаках, которые организовала Россия, не сообщали. Об этом же заявили в Белом доме. Информацию о том, что российская сторона имеет отношение к деятельности «Талибана», также отверг официальный представитель движения.

В посольстве России в Вашингтоне рассказали, что после публикации дипломатическим представителям в США и Великобритании начали поступать угрозы. В российском МИДе материал NYT назвали «незатейливым вбросом».

29 июня Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за решения России предложить боевикам в Афганистане награду погибли несколько военнослужащих американской коалиции. При этом собеседники издания отмечали, что неизвестно, сколько именно американцев или военнослужащих из других стран могли быть убиты.

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