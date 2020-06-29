13:05 (мск), источник: RTVi
АР: Пекин принудительно контролирует рождаемость уйгуров в Синьцзяне
Власти Китая принимают жесткие меры по контролю рождаемости уйгуров и других национальных меньшинств в Синьцзяне. Об этом 29 июня сообщает AP.
В расследовании агентства говорится, что власти постоянно тестируют сотни тысяч женщин из числа меньшинств на беременность, принуждают их к стерилизации и абортам. Нарушителей мер по ограничению рождаемости могут отправить в лагеря, если они не заплатят огромные штрафы.
Этническая казашка Гульнара Омирзах из Синьцзяна рассказала, что после рождения третьего ребенка ее обязали поставить внутриматочную спираль. Вскоре к ней пришли несколько чиновников и потребовали, чтобы она заплатила штраф, эквивалентный $2,6 тысячи, иначе пообещали отправить лагерь, где уже содержались ее родственники.
Кроме того, полиция устраивает облавы, чтобы найти спрятанных родителями детей. Агентство отмечает, что политика по контролю рождаемости привела к падению рождаемости в уйгурских регионах на 60% с 2015 по 2018 годы. Официальные китайские власти заявляют, что эти меры уравнивают в правах ханьцев и этнические меньшинства.
В августе 2018 года ООН сообщила, что на западе Китая существуют «перевоспитательные центры», в которых находятся до миллиона уйгуров. Их держат там для «идеологического перевоспитания». В октябре 2018 года Китай легализовал такие центры. По закону в них попадают люди, которые нарушают законы по борьбе с экстремизмом и подвергаются влиянию запрещенных идей.
В ноябре 2019 года Международный консорциум
С 70-х годов в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок» для сокращения населения. Ее отменили в 2015 году.
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