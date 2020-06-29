14:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат
Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом
«Нужно учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании. То есть это не выборы, это голосование. Поэтому, скорее, конечно, можно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК… Наверняка это может способствовать повышению информированности населения, хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM». Он отрицательно ответил на вопрос, могут ли
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты
По данным на 12:00 29 июня, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 37,2%, включая дистанционное участие. Проголосовали 40,4 млн избирателей.