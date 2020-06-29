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14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат

Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это не окажет влияние на тех, кто еще не принял участие в голосовании. В Кремле считают, что в этом вопросе важнее позиция Центризбиркома. Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова сказала, что сожалеет о решении ВЦИОМа опубликовать результаты экзит-полов.

Источник: РИА "Новости"
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«Нужно учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании. То есть это не выборы, это голосование. Поэтому, скорее, конечно, можно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК… Наверняка это может способствовать повышению информированности населения, хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM». Он отрицательно ответил на вопрос, могут ли экзит-полы повлиять на тех, кто еще не голосовал.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзит-полов по итогам четырех дней голосования. Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что сожалеет о решении социологов. По ее словам, законом это не регулируется и рычагов давления нет. Однако ЦИК просил не публиковать данные экзит-полов до окончания голосования.

По данным на 12:00 29 июня, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 37,2%, включая дистанционное участие. Проголосовали 40,4 млн избирателей.

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