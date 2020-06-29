Песков рассказал о работе Путина в период домашнего режима по COVID-19

«Используя коммуникационные технологии, президент оставался на связи. По мере того как карантин смягчается, динамика заболевания неуклонно идет вниз, что вызывает положительные эмоции, по мере этого и меняется баланс очных и заочных встреч президента», — сообщил Песков журналистам.
Президент не снижал свою активность во время карантина и не делает этого сейчас.
Ранее представитель Кремля назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова, отметив, что график президента не предполагает перерывов и выходных.
Накануне глава государства сам поделился эмоциями от работы в условиях карантина. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он рассказал, что режим дистанционной работы стал для него настоящим испытанием, так как он любит прямой контакт с людьми. В то же время ранее Путин отмечал удобство видеоконференций, так как такой формат экономит много времени, и он намерен использовать
Также в интервью Путин отметил, что, несмотря на ситуацию в мире, ни президент, ни другие представителя власти не имеют права даже подумать о том, чтобы опустить руки. Глава государства признался, что остался доволен работой правительства страны в период пандемии, никто из членов кабмина его не разочаровал.