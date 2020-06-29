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14:33 (мск), источник: Известия

Песков рассказал о работе Путина в период домашнего режима по COVID-19

Обязательный домашний режим, введенный на фоне пандемии коронавируса, не повлиял на рабочий график президента России Владимира Путина, он продолжал проводить запланированные мероприятия. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 29 июня.

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Источник: РИА "Новости"

«Используя коммуникационные технологии, президент оставался на связи. По мере того как карантин смягчается, динамика заболевания неуклонно идет вниз, что вызывает положительные эмоции, по мере этого и меняется баланс очных и заочных встреч президента», — сообщил Песков журналистам.

Президент не снижал свою активность во время карантина и не делает этого сейчас.
Дмитрий Песков
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Ранее представитель Кремля назвал Путина трудоголиком в хорошем смысле слова, отметив, что график президента не предполагает перерывов и выходных.

Накануне глава государства сам поделился эмоциями от работы в условиях карантина. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» он рассказал, что режим дистанционной работы стал для него настоящим испытанием, так как он любит прямой контакт с людьми. В то же время ранее Путин отмечал удобство видеоконференций, так как такой формат экономит много времени, и он намерен использовать онлайн-связь и в дальнейшей работе.

Также в интервью Путин отметил, что, несмотря на ситуацию в мире, ни президент, ни другие представителя власти не имеют права даже подумать о том, чтобы опустить руки. Глава государства признался, что остался доволен работой правительства страны в период пандемии, никто из членов кабмина его не разочаровал.

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