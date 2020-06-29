В Кремле назвали уткой публикацию о сговоре России с талибами

13:59 (мск), источник: РБК
Публикации американских газет о сговоре боевиков афганского движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с российскими властями, предложившими вознаграждение за убийство военнослужащих США, являются ложью. Об этом заявил журналистам
В очередной раз можем выразить сожаление, что
когда-тоуважаемые и высококлассные мировые СМИ в последние годы не гнушаются публиковать утки.
Разведка только что передала мне, что они не считают эту информацию достоверной и поэтому не сообщили ее мне или
вице-президенту[Майку Пенсу.
26 июня New York Times (NYT) сообщила о полученных от пленных боевиков сведениях о том, что подразделение российской военной разведки предлагало боевикам награду за убийство военных США и других стран, входящих в коалицию в Афганистане. Позднее газета Washington Post сообщила, что несколько военнослужащих американской армии погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» с Россией.
После выхода публикации NYT Трамп назвал статью «заказной», сравнив с ранее выходившими материалами о его связях с Россией в преддверии выборов 2016 года.
В российском МИДе материал NYT назвали «незатейливым вбросом». В посольстве России в Вашингтоне сказали, что после публикации дипломатическим представителям в США и Великобритании начали поступать угрозы.