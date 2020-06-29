Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

17:35 (мск), источник: РБК
После снятия в начале мая карантинных мер, введенных в Казахстане
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
В результате возникли новые очаги COVID-19 (на одном только Тенгизском нефтегазовом месторождении выявлено 1222 случая заражения), в
В ходе совещания Токаев объявил выговор руководителям трех регионов и замечания главам крупнейших городов страны —
Он также поручил в рамках подготовки ко второй волне эпидемии до конца июля в полтора раза увеличить число инфекционных коек, использовав все резервы в том числе частных и ведомственных клиник.
«Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», — добавил Токаев.
Он также поручил разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев и указал на необходимость обеспечить стабильность потребительских цен.
За предыдущие сутки в Казахстане выявлено 547 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 21,3 тыс. Кроме того, за 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. С начала эпидемии умерли 183 человека, в том числе пять за последние сутки.
В марте два крупнейших города Казахстана —