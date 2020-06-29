Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани

Власти Ирана выдали санкцию на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, обвинив их в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани, сообщил прокурор Тегерана Али аль-Каси Мехр. Иранские власти обратились с соответствующим заявлением в Интерпол, попросив международную полицейскую организацию дать им «красный статус».
Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит американской ракетой в Багдаде 3 января. Приказ на эти действия отдал Трамп, который назвал генерала «террористом номер один в мире», обвинив его в планировании нападений поддерживаемыми Ираном боевиками на американские войска на Ближнем Востоке.
Иран тогда пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Он вышел из ядерной сделки 2015 года и обстрелял американские военные базы в Ираке. В ответ США нанесли несколько воздушных ударов по иранским военным объектам.
По словам аль-Каси Мехра, Трампа и еще 35 человек обвиняют в убийстве и терроризме.
«Опознаны 36 человек, заказавших и причастных к убийству Хадж Касема, включая военных и политических чиновников из США и других государств, по которым выдан ордер на арест и объявлен красный статус в Интерполе», — цитирует прокурора русскоязычный сайт государственной иранской службы иновещания Pars Today.
Аль-Каси Мехр не назвал имена других людей, которым выдвинуты обвинения.
Представитель США по Ирану Брайан Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что ордер на арест имеет политические мотивы.
«Мы пришли к выводу, что Интерпол не делает «красных отметок» [red notice, они также известны как «уведомления «с красным углом» — ред. ], если в этом замешана политика. А это случай политического толка», — сказал он.
Это не связано с государственной безопасностью, международным миром или поддержкой стабильности… это пропагандистский трюк, который никто не воспринимает серьезно.
Брайан Хукпредставитель США по Ирану