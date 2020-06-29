Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 июняДень рождения Антуана де Сент-Экзюпери, пожар в «Глобусе», первый титул пентакампеонов и другие памятные даты и события
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
18:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани

Тегеран обратился с соответствующим заявлением в Интерпол. Сулеймани был убит американской ракетой в Багдаде 3 января по приказу Трампа, который назвал генерала «террористом номер один в мире».

Источник: BBC News Русская служба

Власти Ирана выдали санкцию на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек, обвинив их в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани, сообщил прокурор Тегерана Али аль-Каси Мехр. Иранские власти обратились с соответствующим заявлением в Интерпол, попросив международную полицейскую организацию дать им «красный статус».

Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит американской ракетой в Багдаде 3 января. Приказ на эти действия отдал Трамп, который назвал генерала «террористом номер один в мире», обвинив его в планировании нападений поддерживаемыми Ираном боевиками на американские войска на Ближнем Востоке.

Иран тогда пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника. Он вышел из ядерной сделки 2015 года и обстрелял американские военные базы в Ираке. В ответ США нанесли несколько воздушных ударов по иранским военным объектам.

Обострение конфликта США и Ирана
12 июняООН узнала происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
12 мартаКоалиция США подтвердила гибель троих военных при обстреле в Ираке
12 мартаСМИ: при ударах коалиции в Сирии погибли 18 бойцов иракских шиитских формирований
По словам аль-Каси Мехра, Трампа и еще 35 человек обвиняют в убийстве и терроризме.
Читайте также
Болтон в своих мемуарах раскритиковал внешнюю политику Трампа

«Опознаны 36 человек, заказавших и причастных к убийству Хадж Касема, включая военных и политических чиновников из США и других государств, по которым выдан ордер на арест и объявлен красный статус в Интерполе», — цитирует прокурора русскоязычный сайт государственной иранской службы иновещания Pars Today.

Аль-Каси Мехр не назвал имена других людей, которым выдвинуты обвинения.

Представитель США по Ирану Брайан Хук на пресс-конференции в Саудовской Аравии заявил, что ордер на арест имеет политические мотивы.

«Мы пришли к выводу, что Интерпол не делает «красных отметок» [red notice, они также известны как «уведомления «с красным углом» — ред. ], если в этом замешана политика. А это случай политического толка», — сказал он.

Это не связано с государственной безопасностью, международным миром или поддержкой стабильности… это пропагандистский трюк, который никто не воспринимает серьезно.
Брайан Хук
представитель США по Ирану
Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Иран выдал санкцию на арест президента Трампа за убийство генерала Сулей...
Экс-премьер Франции получил пять лет за фиктивное трудоустройство жены
ВОЗ зафиксировала рекорд по числу новых случаев COVID-19
В Казахстане возвращаются к жесткому карантину
Стала известна стоимость препарата от коронавируса «Ремдесивир»
ФК «Сочи» применит дисциплинарные меры к Кокорину
Астронавт NASA показал границы дня и ночи на одном фото
Воссоздано лицо человека, жившего в Швеции 8 тысяч лет назад
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Здоровье
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса Она назвала признаки, которые укажут на осложнения.
Hi-Tech
Раскрыто секретное оружие Калашникова По неизвестным причинам оружие не стало серийным.
Авто
Mercedes перекрасила машины Ф1 в черный для борьбы с расизмом Чемпионская команда представила новую окраску автомобилей перед стартом нового гоночного сезона
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене после уговоров Учителя После скандала вокруг фильма «Текст» актриса собиралась отказаться от очередной роли
Новости партнеров
Прокопав этот канал, Россия положит конец польскому флоту
Состояние Булановой ухудшилось
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
8 курьезов Парада Победы, которые заметили не все
Дети
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз Певица показала первые фото с новорожденной.
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь