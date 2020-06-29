Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против РФ

Ограничительные меры продлены до 31 января 2021 года, говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.
В ходе видеоконференции 19 июня Европейский совет согласился продлить на очередные шесть месяцев экономический пакет санкций в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении Минских соглашений. С выполнением минских соглашений в ЕС связывают сохранение экономических санкций.
Постановление Совета ЕС о продлении действия ограничительных мер вступает в силу после опубликования в «Официальном журнале» Европейского союза.
Экономические санкции включают:
— ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;.
— экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;.
— введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;.
— ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.
Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.
На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.
Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с «незаконной аннексией Крыма и Севастополя».