22:22 (мск), источник: ТАСС
Макрон назвал ошибочным представление о том, что Франция поддерживает в Ливии Хафтара
Президент Франции подчеркнул, что начатая Хафтаром в апреле 2019 года военная операция полностью противоречила позиции Парижа.
ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал неверными утверждения, что Париж поддерживает командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара.
«Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии, — сказал Макрон в понедельник после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в окрестностях Берлина. — Франция не поддерживает маршала Хафтара». По его словам, Париж «делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии, и постоянно придерживается этой роли».
Французский лидер подчеркнул, что «начатая Хафтаром в апреле 2019 года военная операция полностью противоречила позиции Парижа». «Мы не оказывали ему военной поддержки, и вместе с Германией работали над поиском политического решения», — сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
Он отметил, что «в последние годы Ливия стала театром военных действий, которые державы ведут чужими руками, организуя военную поддержку тому или иному лагерю в зависимости от их интересов». Макрон отметил, что международное сообщество стало «свидетелем дестабилизации в Ливии, вызывающей поток мигрантов в Италию, но также и в другие страны».
«В этом контексте я вижу большую ответственность Турции и России», — сказал французский лидер. Он напомнил, что на днях провел переговоры в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась в том числе ситуация в Ливии.
Говоря о Турции, французский президент заявил, что Анкара осуществляет в Ливии «военное вмешательство». «Я констатирую, что Турция не соблюдает ни одну из договоренностей, достигнутых на конференции в Берлине, — заявил Макрон. — Анкара наращивает свое военное присутствие и перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии». Он подчеркнул, что «тем самым Турция, которая признает свое военное присутствие в Ливии, нарушает обязанности члена НАТО».
Макрон заявил, что «эта позиция Анкары неприемлема, так как несет угрозу миру для Африки, но и для Европы».
Ситуация в Ливии
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана
Участники проходившей в начале года в Берлине конференция по ливийскому урегулированию призвали в итоговом документе к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.