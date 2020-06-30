Сенаторы предложили вписать санкции против Nord Stream 2 в военный бюджет

Их предложение появилось в числе 529 сенатских поправок в тысячестраничный проект военного бюджета, подготовленный в сенате США.
Эти же сенаторы в начале июня внесли отдельный законопроект, уточняющий и расширяющий санкции в отношении участников строительства «Северного потока-2». Проект вызвал негодование у правительства Германии, обеспокоившегося угрозой экстерриториальных санкций США в отношении европейских компаний, а Еврокомиссия сообщила о подготовке контрмер в виде некоего «усовершенствованного механизма реагирования на санкции» США.
Теперь авторы инициативы пошли дальше и предприняли попытку провести эти санкции через оборонный бюджет.
Такая тактика, во-первых, позволяет ускорить возможное принятие санкций, поскольку военный бюджет гарантированно утверждается ежегодно осенью (реже в начале зимы) — в отличие от простого законопроекта, который рассматривается гораздо дольше. Во-вторых, президент США с меньшей вероятностью сможет наложить вето на огромный проект военного бюджета (хотя в данном случае администрация США разделяет позицию против Nord Stream 2). В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно — законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
Чтобы поправка прошла, ее должны будут поддержать члены палаты представителей. Там на прошлой неделе внесли альтернативный законопроект о санкциях против Nord Stream 2, но более мягкий, писал РБК. Его авторы тоже выразили намерение включить законопроект в оборонный бюджет на ближайший финансовый год.
Новая поправка Круза-Шейхин расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» на глубине от 100 футов (30,5 м) для газопроводов Nord Stream 2 или TurkStream («Турецкий поток»), на суда, которые «укладывают трубы или занимаются трубоукладочной деятельностью» (на той же глубине). Под такой деятельностью подразумеваются в том числе «подготовка места укладки, рытье траншей для труб, землеустроительные работы, засыпка камней, гибка и сварка труб» и т. д.
Санкции (в виде блокировки активов в юрисдикции США) могут быть введены:
против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, которые оказывают услуги по «андеррайтингу [оценке страховых рисков], страхованию или перестрахованию судов», участвующих в прокладке труб для Nord Stream 2; против поставщиков услуг и объектов для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов [в тандемы]"; против тех, кто оказывает услуги по «тестированию, инспекции и сертификации», необходимые для эксплуатации газопровода.
Какие санкции самые опасные
Поправка, по замыслу сенаторов, должна быть внесена в прошлогодний закон о санкциях против Nord Stream 2 (ставший частью оборонного бюджета), после принятия которого швейцарский подрядчик Allseas увел свои трубоукладочные суда с проекта. Соответственно, по умолчанию дополнительные санкции могут быть введены за деятельность с 20 декабря 2019 года — даты подписания прошлогоднего закона.
Самыми чувствительными могут оказаться санкции за «тестирование, инспекцию и сертификацию» Nord Stream 2.
Есть риск, что провайдеры этих услуг, опасаясь американских санкций, могут отказаться от сотрудничества с Nord Stream 2. Без финального сертификата о соответствии газопровод не сможет быть сдан в эксплуатацию.
Такое свидетельство должна выпустить норвежская компания DNV GL, которая говорила РБК, что работает «в соответствии со всеми применимыми договорами, законами и торговыми регламентами» и, в частности, соблюдает санкции. Немецкие власти также опасались, что законопроект Круза — Шейхин может быть распространен на государственные агентства Германии, например регулятора BNetzA, который должен одобрить эксплуатацию «Северного потока-2».
Другие «российские» поправки
В числе поправок сенаторов, предложенных к внесению в проект военного бюджета, есть и другие, касающиеся России. Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в качестве поправки целиком свой прошлогодний законопроект «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER).
Он предполагает, что если директор Национальной разведки признает, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2020 года, ей будет грозить целый набор санкций — против госбанков, суверенного долга, инвестиций в нефтегазовые проекты и др.
Сенатор Митт Ромни — бывший кандидат в президенты США — предлагает обязать Пентагон провести сравнительное исследование оборонных бюджетов России, Китая и США. Известно, что большинство оборонных расходов федерального бюджета России засекречено. Исследование должно будет содержать информацию о расходах на военные НИОКР, закупки вооружений, деятельность вооруженных сил, денежное содержание военнослужащих. Оно должно будет учитывать паритеты покупательной способности валют и сравнительную стоимость товаров и труда.
Еще одна поправка Ромни потребует от директора Нацразведки США составить отчет о последствиях для Соединенных Штатов и их союзников, которые несет российский газопровод в Китай «Сила Сибири». Этот доклад должен будет содержать оценку последствий газопровода для национальной безопасности США и Европы, следует из поправки.