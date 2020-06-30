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01:47 (мск), источник: Lenta.Ru

США захотели выкупить у Турции российские С-400

США хотят выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, что позволит Анкаре принять участие в программе создания американских истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн. Кроме того, другой член конгресса США Джим Риш предложил ввести против Турции санкции через 30 дней после вступления закона в силу. При этом автор материала сомневается в том, что эти поправки будут утверждены.

Ранее представитель Анкары заявил, что Турция договорилась с Россией о новых поставках ЗРС. В своей речи он сослался на принципиальное соглашение с Москвой.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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