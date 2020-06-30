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05:54 (мск), источник: ТАСС

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июня. /ТАСС/. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Источник: AFP 2020

По ее данным, правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. За его утверждение проголосовали все 162 члена ПК ВСНП. Текст документа пока не разглашается. Ожидается, что он будет опубликован агентством Синьхуа во второй половине дня.

Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами.

По предварительным данным, он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов, устраивавших с июня по ноябрь прошлого года беспорядки, из-за которых пострадала экономика специального административного района.

Закон предусматривает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, подотчетной центральному правительству. По данным South China Morning Post, новое подразделение возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.

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