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08:18 (мск), источник: RNS

Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» России с боевиками в Афганистане

У Минобороны США нет доказательств, которые бы подтвердили информацию о приписываемых России попытках вступить в сговор боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) с целью убийства американских военных в Афганистане. Об этом говорится заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, опубликованном на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Министерство обороны продолжает проводить оценку сведений о том, что российские сотрудники ГРУ предпринимали злонамеренные действия против Соединенных Штатов и сил коалиции в Афганистане. На сегодняшний день Министерство обороны не имеет доказательств, подтверждающих недавние обвинения, содержащиеся в открытых источниках», — говорится в заявлении.

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Хоффман отметил, что США самым серьезным образом относятся к безопасности своих войск в Афганистане во всем мире, и поэтому постоянно принимают меры «для предотвращения вреда от потенциальных угроз».

Ранее The New York Times опубликовала статью со ссылкой на анонимный источник, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами (движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России. — RNS) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В статье не были представлены какие-либо доказательства в пользу этих утверждений.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации опубликовала материал, в котором утверждается, что несколько американских военных могли быть убиты из-за приписываемого России «сговора» с афганскими боевиками.

Президент США Дональд Трамп назвал публикацию «очередным вбросом», а позднее сообщил в Twitter, что американская разведка признала информацию о сговоре боевиков с Россией недостоверной.

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