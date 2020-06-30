Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» России с боевиками в Афганистане

«Министерство обороны продолжает проводить оценку сведений о том, что российские сотрудники ГРУ предпринимали злонамеренные действия против Соединенных Штатов и сил коалиции в Афганистане. На сегодняшний день Министерство обороны не имеет доказательств, подтверждающих недавние обвинения, содержащиеся в открытых источниках», — говорится в заявлении.
Хоффман отметил, что США самым серьезным образом относятся к безопасности своих войск в Афганистане во всем мире, и поэтому постоянно принимают меры «для предотвращения вреда от потенциальных угроз».
Ранее The New York Times опубликовала статью со ссылкой на анонимный источник, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами (движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России. — RNS) боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В статье не были представлены какие-либо доказательства в пользу этих утверждений.
Позже газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации опубликовала материал, в котором утверждается, что несколько американских военных могли быть убиты из-за приписываемого России «сговора» с афганскими боевиками.
Президент США Дональд Трамп назвал публикацию «очередным вбросом», а позднее сообщил в Twitter, что американская разведка признала информацию о сговоре боевиков с Россией недостоверной.