19:33 (мск), источник: BBC News Русская служба
Сенат США предложил купить у Турции российские комплексы С-400. Россия не согласна
В американский Сенат поступила инициатива
Это предложение — одна из многих поправок к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2021 года (2021 National Defense Authorization Act), предложенных сенатором в последнее время. Она вступит в силу, если будет принята Конгрессом и подписана президентом США.
В тексте поправки говорится, что подобная сделка может быть заключена только в случае, если Турция возьмет на себя обязательство не расходовать приобретенные таким образом средства на закупку вооружений, которые США считают несовместимыми с системами НАТО.
«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — заявила представитель Федеральной службы по
Россия и Турция заключили контракт на поставку турецкой стороне российских ЗРК С-400 в 2017 году. Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах G20 Эрдоган заявил, что сделка по С-400 продемонстрировала улучшение отношений между Москвой и Анкарой.
Покупка Турцией
Программа действует под эгидой США, но
По утверждению Вашингтона, С-400 несовместимы с оборонной сетью НАТО и могут поставить под угрозу программу F-35 — российское участие в организации турецкой ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, по их мнению, поможет российской разведке получить ценные разведданные.
Анкара заявила, что не откажется от сделки, в связи с чем и без того напряженные на тот момент отношения между двумя странами испортились еще сильней.
В США обсуждалась даже возможность введения санкций против Турции, причем эта возможность до сих пор окончательно не исключена.
Более того, среди предложенных поправок есть одна, внесенная