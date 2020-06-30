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19:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сенат США предложил купить у Турции российские комплексы С-400. Россия не согласна

В американский Сенат поступила инициатива сенатора-республиканца Джона Тьюна, который предлагает разрешить министерству обороны страны купить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400. В России уже заявили, что подобный шаг невозможен.

Источник: РИА "Новости"

Это предложение — одна из многих поправок к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 2021 года (2021 National Defense Authorization Act), предложенных сенатором в последнее время. Она вступит в силу, если будет принята Конгрессом и подписана президентом США.

В тексте поправки говорится, что подобная сделка может быть заключена только в случае, если Турция возьмет на себя обязательство не расходовать приобретенные таким образом средства на закупку вооружений, которые США считают несовместимыми с системами НАТО.

В России в свою очередь заявили, что реэкспорт ракетных комплексов нельзя осуществить без разрешения России.

«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — заявила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Комплекс раздора

Россия и Турция заключили контракт на поставку турецкой стороне российских ЗРК С-400 в 2017 году. Перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах G20 Эрдоган заявил, что сделка по С-400 продемонстрировала улучшение отношений между Москвой и Анкарой.

Вместе с тем сделка с Россией стала причиной ухудшения отношений Анкары с Вашингтоном.

Покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 в России стоила ей год назад приостановки участия в международной программе по строительству и разработке истребителя пятого поколения F-35.

Программа действует под эгидой США, но страны-партнеры участвуют в ней различным образом, финансируя, покупая самолеты, или разрабатывая и производя их части. Турция приобрела для себя истребители и производила для них некоторые детали.

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По утверждению Вашингтона, С-400 несовместимы с оборонной сетью НАТО и могут поставить под угрозу программу F-35 — российское участие в организации турецкой ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, по их мнению, поможет российской разведке получить ценные разведданные.

Анкара заявила, что не откажется от сделки, в связи с чем и без того напряженные на тот момент отношения между двумя странами испортились еще сильней.

В США обсуждалась даже возможность введения санкций против Турции, причем эта возможность до сих пор окончательно не исключена.

Более того, среди предложенных поправок есть одна, внесенная сенатором-республиканцев Джимом Ришем, о введении против Турции санкций за покупку С-400.

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