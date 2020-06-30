12:25 (мск), источник: РБК
Путин обратится к россиянам перед последним днем голосования по поправкам
Владимир Путин сегодня выступит с очередным обращением к россиянам. Об этом сообщил
«Да, действительно сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам, и будет это ориентировочно в промежутке ближе к двум часам дня», — сказал Песков.
«Перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение», — говорил он.
О том что Кремль готовит обращение Путина, связанное с голосованием, сообщали также источники РБК.
С предыдущим обращением Путин выступил 23 июня. В частности, он объявил о повышении подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, о проведении налогового маневра в
Завтра, 1 июля, будет последний день голосования по поправкам в Конституции. Досрочно россияне могли проголосовать с 25 июня. Явка на 30 июня, согласно последним данным ЦИК, составила 45,7%.