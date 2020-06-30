13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путин выступил с обращением к россиянам (видео)
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.
«Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня», — ответил Песков на вопрос журналистов. Тему обращения Песков не уточнил.
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад, напоминает «РИА Новости». Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.
Ранее Песков заявлял журналистам ТАСС, что «перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам», поэтому не исключал, что перед основным днем голосования по поправкам к конституции также будет обращение.