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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступил с обращением к россиянам (видео)

Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в конституцию, отметив важность голоса каждого.

Источник: Пресс-служба Президента России
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«Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня», — ответил Песков на вопрос журналистов. Тему обращения Песков не уточнил.

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад, напоминает «РИА Новости». Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.

Ранее Песков заявлял журналистам ТАСС, что «перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам», поэтому не исключал, что перед основным днем голосования по поправкам к конституции также будет обращение.

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
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