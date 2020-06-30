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13:42 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию

РЖЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию, отметив важность голоса каждого.

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«Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный», — сказал Путин во вторник в обращении к россиянам.

Глава государства напомнил, что голосование уже идет несколько дней. По его словам, такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Он поблагодарил всех, кто уже сделал свой выбор. Путин напомнил и о своей позиции по вопросу необходимости изменения основного закона страны.

«Она [позиция] четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», — заявил он.

Путин добавил, что стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей можно обеспечить только через развитие. «Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков», — подчеркнул российский лидер.

«За страну, в которой хотим жить»

Президент уверен, что, голосуя за поправки в конституцию, россияне голосуют за страну, в которой хотят жить.

«Мы голосуем не просто за поправки, обличенные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил глава государства. «Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — подчеркнул президент.

«Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют», — обратился Путин к гражданам страны. Он подчеркнул, что для жителей России объединяющие ценности — «это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании».

«Поправки в Основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии», — напомнил глава государства россиянам.

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