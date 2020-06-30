Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
16:43 (мск), источник: РИА Новости

Кадыров предложил избрать Путина президентом пожизненно

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что все предлагаемые поправки к Конституции касаются «усиления государственных позиций», поэтому любому россиянину стоит принять участие в голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.

Путин: мы голосуем не за поправки, а за будущее страны
Во время загрузки произошла ошибка.
15:04 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Врач назвал характерную для долгожителей черту
Ефремов выступил с политическим заявлением
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Биржевая цена бензина АИ-95 бьет рекорд третий день подряд
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Тиньков рассказал о лечении от лейкемии и перенесенном COVID-19
Будем жить с «короной». Начнется ли осенью вторая волна COVID-19
ФОМ: более 78% россиян поддержали поправки к конституции
Здоровье
Что делать при алкогольном отравлении: подробная инструкция Из всех бытовых отравлений алкогольное – на первом месте.
Hi-Tech
Раскрыты подробности о новом «супертелевизоре» Xiaomi Устройство получит продвинутые функции и поддержку всех современных форматов изображения
Авто
Первый кроссовер Genesis предложат в России по подписке Заработал сервис подписки Genesis Mobility — за фиксированную ежемесячную плату можно ездить на машине, не думая о сервисе, шинах и страховках
Кино
13 актеров, оставшихся в тени своих звездных братьев Вы точно знаете их более удачливых родственников, а вот их лица, несмотря на громкую фамилию, едва ли покажутся вам знакомыми. Рассказываем об актерах, обреченных оставаться на вторых ролях.
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Президент на равных поговорил с людьми о социальной господдержке
8 курьезов Парада Победы, которые заметили не все
Популярные темы на «Детях»
Результат конкурса рассказов. Что у кого в багаже? 260
Дочь наконец-то выходит замуж! 237
Что лучше 188
Ребенок боится стоматолога до истерики 172
Леди
54-летняя Зудина в наряде с обнаженными плечами очаровала сеть Актриса выглядит великолепно.
Новости партнеров
Медстуденты прошли проверку на верность будущей профессии – президент
Герои ВОВ навсегда останутся для нас примером храбрости – президент России
Президент России назвал мерзким явлением издевательства над животными
Президент поручил поощрить медстудентов, работавших в пандемию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь