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15:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве. Они возложили цветы к пьедесталу монумента. Также состоялась минута молчания в память солдат, погибших в сражениях подо Ржевом в 1942—1943 годах.

Источник: РИА "Новости"

Увековечить память советских воинов к 75-летию Победы попросили ветераны Великой Отечественной войны. С этой просьбой они обратились в комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества.

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», — сказал господин Путин на открытии мемориала.

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75 лет Победе в Великой Отечественной войне

Александр Лукашенко заявил о единстве России и Белоруссии в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне.

«Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что во время поездки на открытие мемориала он планирует пообщаться с президентом России. Он хотел обсудить с Владимиром Путиным «некоторые вопросы дальнейшего сотрудничества».

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