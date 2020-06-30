Путин и Лукашенко высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной

По задумке авторов памятной акции, нужно создать живой памятник каждому из погибших в Великой Отечественной войне, высадив 27 млн деревьев, передает «РИА Новости».
Ранее главы государств торжественно открыли мемориал.
Предложение о возведении монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выдвинули ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих сослуживцев к 75-й годовщине Победы Красной армии.
По итогам международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение был выбран проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — бронзовая фигура советского солдата высотой 25 м, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.
Реализацию проекта взяло на себя РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. В мемориальный комплекс кроме памятника входит павильон, где можно ознакомиться с историями павших солдат.