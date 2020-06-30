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18:02 (мск), источник: Известия

Путин и Лукашенко высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне в «Саду памяти» после торжественного открытия мемориала Советскому солдату в Тверской области.

Источник: РИА "Новости"

По задумке авторов памятной акции, нужно создать живой памятник каждому из погибших в Великой Отечественной войне, высадив 27 млн деревьев, передает «РИА Новости».

Ранее главы государств торжественно открыли мемориал.

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Предложение о возведении монумента подо Ржевом, где советские воины вели ожесточенные бои с захватчиками, выдвинули ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих сослуживцев к 75-й годовщине Победы Красной армии.

По итогам международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение был выбран проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — бронзовая фигура советского солдата высотой 25 м, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.

Реализацию проекта взяло на себя РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы. В мемориальный комплекс кроме памятника входит павильон, где можно ознакомиться с историями павших солдат.

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