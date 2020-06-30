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17:49 (мск), источник: ТАСС

Песков прокомментировал предложение Кадырова о «пожизненном президенте»

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать российского лидера Владимира Путина «пожизненным президентом» напомнил, что такой пост не предусмотрен Конституцией России.

Источник: Reuters

«Конституцией такая должность не предусмотрена», — сказал представитель Кремля ТАСС во вторник, отвечая на вопрос об отношении к предложению Кадырова.

О своей идее глава Чечни объявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом, — сказал Кадыров. — Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим».

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