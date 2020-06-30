17:49 (мск), источник: ТАСС
Песков прокомментировал предложение Кадырова о «пожизненном президенте»
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/.
«Конституцией такая должность не предусмотрена», — сказал представитель Кремля ТАСС во вторник, отвечая на вопрос об отношении к предложению Кадырова.
О своей идее глава Чечни объявил на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом, — сказал Кадыров. — Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим».