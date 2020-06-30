ЕС опубликовал список стран, чьим гражданам разрешат въезд с 1 июля

В список вошли 14 стран. В частности, Австралия, Грузия, Сербия, Южная Корея, Сербия. В Совете Евросоюза отметили, что перечень будут пересматривать раз в две недели.
Кроме того, в Евросоюзе заявили, что готовы открыть авиасообщение с Китаем. Но в Пекине еще не подтвердили готовность возобновить рейсы.
В Совете ЕС также назвали критерии, по которым будут открывать авиасообщение с другими государствами. Для этого в стране число новых случаев за сутки должно быть близким к средним показателям по Евросоюзу. Кроме того, власти этих стран должны проводить массовое тестирование и принимать другие меры для борьбы с инфекцией.
До этого NYT писала, что ЕС временно запретит въезд из стран с большим число инфицированных. В список попали США, Россия и Бразилия. Евросоюз временно запретил въезд гражданам других стран 17 марта. После этого запрет несколько раз продлевали.
25 июня стало известно, что Росавиация предложила российскому правительству начать возобновление международного авиасообщения со странами СНГ. До этого несколько изданий писали, что регулярные рейсы в страны ЕАЭС и СНГ могут открыть 15 июля.