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20:07 (мск), источник: ТАСС

Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минобороны и Институт имени Н. Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.

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Источник: РИА "Новости"

«Продолжается совместно с Институтом имени Н. Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — сказал Шойгу.

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую гражданские лица.

По данным военного ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев — 10 медицинских работников.

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Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны.

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