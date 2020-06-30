Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

«Продолжается совместно с Институтом имени Н. Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — сказал Шойгу.
В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую гражданские лица.
По данным военного ведомства, в группу
Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном