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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство поддержало 15 лет тюрьмы за пропаганду наркотиков в интернете

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала предложение председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева («Единая Россия») о лишении свободы на срок до десяти лет за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Источник: Reuters

Законопроект также предусматривает тюремный срок на 12−15 лет за любую пропаганду наркопотребления, приведшую по неосторожности к смерти двух и более лиц.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний», — говорится в проекте официального отзыва кабинета (цитата по ТАСС). Законопроект пока не внесен в Госдуму.

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В мае господин Пискарев стал соавтором законопроекта, наделяющим Генпрокуратуру (ГП) правом блокировать онлайн-СМИ или интернет-ресурс за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма. Сейчас их блокирует Роскомнадзор по решению ГП в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.

В марте «Ъ» сообщал, что власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент. Законопроект об этом готовит рабочая группа Совета федерации вместе с Лигой безопасного интернета, основанной владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. В организации уверены, что штрафы помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма.

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