Правительство поддержало 15 лет тюрьмы за пропаганду наркотиков в интернете

Законопроект также предусматривает тюремный срок на 12−15 лет за любую пропаганду наркопотребления, приведшую по неосторожности к смерти двух и более лиц.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний», — говорится в проекте официального отзыва кабинета (цитата по ТАСС). Законопроект пока не внесен в Госдуму.
В мае господин Пискарев стал соавтором законопроекта, наделяющим Генпрокуратуру (ГП) правом блокировать онлайн-СМИ или интернет-ресурс за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма. Сейчас их блокирует Роскомнадзор по решению ГП в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.
В марте «Ъ» сообщал, что власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за противоправный контент. Законопроект об этом готовит рабочая группа Совета федерации вместе с Лигой безопасного интернета, основанной владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. В организации уверены, что штрафы помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма.