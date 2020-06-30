21:14 (мск), источник: RNS
В России завершилось онлайн-голосование по Конституции
В России завершилось дистанционное электронное голосование по внесению изменений в Конституцию страны. Оно проводилось в Москве и Нижегородской области.
«Явка на дистанционном голосовании 92%», — сообщил Центризбирком (ЦИК) в своем
Для участия в таком голосовании жители Москвы и Нижегородской области должны были подать соответствующее заявление. Все остальные жители Москвы и Нижегородской области, а также жители других регионов России могут проголосовать очно.
Голосование по внесению изменений в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля. Основным днем для голосования является 1 июля, ранее эту дату утвердил президент России Владимир Путин.