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21:14 (мск), источник: RNS

В России завершилось онлайн-голосование по Конституции

В России завершилось дистанционное электронное голосование по внесению изменений в Конституцию страны. Оно проводилось в Москве и Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

«Явка на дистанционном голосовании 92%», — сообщил Центризбирком (ЦИК) в своем Telegram-канале.

Онлайн-голосование проходило с 10:00 25 июня до 20:00 30 июня.

Для участия в таком голосовании жители Москвы и Нижегородской области должны были подать соответствующее заявление. Все остальные жители Москвы и Нижегородской области, а также жители других регионов России могут проголосовать очно.

Голосование по внесению изменений в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля. Основным днем для голосования является 1 июля, ранее эту дату утвердил президент России Владимир Путин.

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