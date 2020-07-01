В Гонконге вступил в силу принятый Китаем закон о нацбезопасности

Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый властями Китая, официально вступил в силу. Об этом сообщили телерадиовещательная компания RTHK и газета The South China Morning Post.
Новый закон призван предотвращать угрозу государственной власти, в том числе не допускать подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района.
Документ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения:
Также в Гонконге будут созданы специальные представительства органов госбезопасности КНР. В частности, в Гонконге появится Комитет национальной безопасности, подконтрольный китайскому правительству.
В конце мая, когда закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге находился еще на стадии обсуждения, в административном районе вновь начались акции протеста. Полиция сообщала о более 120 задержанных, SCMP писала о том, что на улицы вышли тысячи протестующих.
Против принятия закона также выступили Евросоюз, Канада, Великобритания и Австралия. Они посчитали, что это подорвет принцип «одна страна — две системы», который подразумевает сосуществование разных экономических и политических систем в рамках единого Китая.
Власти США, в свою очередь, в случае принятия закона пригрозили КНР новыми санкциями.
«Похоже, что с этим законом о национальной безопасности они собираются в основном захватить Гонконг», — заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.
Китай в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны. «Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и не идти дальше и дальше по ложному пути», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В 2019 году в Гонконге проходили протесты из-за планов властей принять поправки к закону, которые позволили бы экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. Осенью прошлого года власти административного района отозвали этот законопроект.