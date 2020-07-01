Волонтер рассказала о полученной от Путина через ветерана записке

«Пятый канал» нашел девушку, которой предназначалась записка.
Волонтер из Твери Екатерина Лабутина сопровождала ветерана на церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. По ее словам, во время мероприятий ей не удалось оказаться рядом с главой государства, и она осмелилась попросить о памятной записке у ветерана.
Девушка рассказала, что очень любит Россию, а также президента страны и является патриотом. Она не могла упустить возможность и попросить автограф Владимира Путина, для чего и обратилась к ветерану, который сразу же согласился и совсем не смутился от просьбы Екатерины.
Ранее во вторник Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели церемонию открытия мемориала, а затем высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне в «Саду памяти».
Российский лидер во время своей торжественной речи заявил, что советский солдат-победитель спас весь мир от нацизма, этот подвиг нельзя «замазать ложью».
Мемориал советскому солдату был создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Центром мемориального комплекса стала 25- метровая скульптура солдата. Авторами проекта являются скульптор А. Коробцов и архитектор К. Фомин.