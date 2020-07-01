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00:25 (мск), источник: Известия

Волонтер рассказала о полученной от Путина через ветерана записке

Во время церемонии открытия памятника Советскому солдату во Ржеве в объективы камер попал диалог президента России Владимира Путина и ветерана Великой Отечественной войны, полковника милиции в отставке Николая Черных, которому глава государства передал собственноручно подписанный листок.

Источник: РИА "Новости"

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Волонтер из Твери Екатерина Лабутина сопровождала ветерана на церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. По ее словам, во время мероприятий ей не удалось оказаться рядом с главой государства, и она осмелилась попросить о памятной записке у ветерана.

Девушка рассказала, что очень любит Россию, а также президента страны и является патриотом. Она не могла упустить возможность и попросить автограф Владимира Путина, для чего и обратилась к ветерану, который сразу же согласился и совсем не смутился от просьбы Екатерины.

Ранее во вторник Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели церемонию открытия мемориала, а затем высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне в «Саду памяти».

Российский лидер во время своей торжественной речи заявил, что советский солдат-победитель спас весь мир от нацизма, этот подвиг нельзя «замазать ложью».

Мемориал советскому солдату был создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Центром мемориального комплекса стала 25- метровая скульптура солдата. Авторами проекта являются скульптор А. Коробцов и архитектор К. Фомин.

Путин открыл Ржевский мемориал
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