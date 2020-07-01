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09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп одобрил вывод из Германии 9,5 тысяч военных

Президент США Дональд Трамп одобрил план по выводу из Германии 9,5 тыс. военных, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман. Не уточняется, куда они будут передислоцированы. Среди целей указывается сдерживание России.

Источник: AP 2020

В сообщении господина Хоффмана говорится, что глава Минобороны США Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли проинформировали господина Трампа о планах по выводу военных.

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«Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», — говорится в заявлении представителя Пентагона, которое опубликовано в Twitter.

Напомним, господин Трамп ранее пообещал сократить численность военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. из-за просрочки платежей ФРГ в НАТО. Разместить этих военных предложила Польша. МИД России считает, что это может стать нарушением Основополагающего акта Россия—НАТО.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен ранее заявил, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия: остановит завершение строительства «Северного потока-2», выберет для провайдера услуг 5G не китайскую Huawei и ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.

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