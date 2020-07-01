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06:53 (мск), источник: Интерфакс

Злость Трампа на Китай усилилась по мере распространения коронавируса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что становится все больше зол на Китай по мере того, как пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 01.07
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
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20.06
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21.06
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22.06
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29.06
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30.06
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17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
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17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
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29.06
4343
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17.0630.06
Инфицировано10 475 838+173 786
17.06
139492
18.06
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24.06
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25.06
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26.06
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195673
28.06
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29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось511 253+5 748
17.06
6823
18.06
5269
19.06
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17.0630.06
Выздоровело5 353 272+117 459
17.06
83487
18.06
120295
19.06
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21.06
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22.06
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24.06
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25.06
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Источник: AP 2020

«Глядя на то, как пандемия распространяет свое ужасное лицо по всему миру, включая огромный ущерб, нанесенный США, я все больше и больше злюсь на Китай», — написал Трамп.

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Президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию COVID-19 и допускал возможность введения санкций против Пекина. По мнению президента США, власти КНР скрыли информацию о реальной ситуации с коронавирусом, когда Китай был эпицентром вспышки инфекции.

Также президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она допустила пандемию, поскольку, по его словам, Пекин «полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения».

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 5,3 млн заболевших, почти 520 тысяч человек скончались.

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