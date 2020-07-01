Злость Трампа на Китай усилилась по мере распространения коронавируса

«Глядя на то, как пандемия распространяет свое ужасное лицо по всему миру, включая огромный ущерб, нанесенный США, я все больше и больше злюсь на Китай», — написал Трамп.
Президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию COVID-19 и допускал возможность введения санкций против Пекина. По мнению президента США, власти КНР скрыли информацию о реальной ситуации с коронавирусом, когда Китай был эпицентром вспышки инфекции.
Также президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она допустила пандемию, поскольку, по его словам, Пекин «полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения».
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 5,3 млн заболевших, почти 520 тысяч человек скончались.