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11:20 (мск), источник: ТАСС

Путин проголосовал по поправкам к Конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Согласно трансляции с избирательного участка, глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах.

Ранее, в преддверии основного дня голосования по вопросу о внесении поправок в конституцию, президент РФ выступил с обращением к россиянам. Он призвал проголосовать каждого и отметил, что поправки будут приняты, только если их поддержат граждане. По словам Путина, предлагаемые изменения позволят закрепить в основном законе главные ценности российского народа.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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