Посол заявил, что Россия и Белоруссия достигли понимания по формированию цены на газ

«Я должен вас проинформировать, что вчера состоялось знаковое мероприятие, когда встретились министры энергетики России и Белоруссии [Александр] Новак и [Виктор] Каранкевич, присутствовали и от посольства люди, и был [глава «Газпрома"] Алексей Миллер. И мне показалось, что понимание созрело Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — отметил дипломат.
По его словам, Белоруссия в настоящее время не удовлетворена ценами на российский газ и разногласиями с «Газпромом».
«Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — добавил Семашко.
Он пояснил, что три года назад Россия и Белоруссия договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы впоследствии перейти к единому рынку энергоресурсов. Посол также указал, что Минск надеется договориться с Москвой о ценах, сопоставимых с внутрироссийскими.
Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.
Газовый спор России и Белоруссии вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки. По данным председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, в настоящее время она превышает $165,5 млн.
Налоговый маневр
Минск по-прежнему ставит вопрос компенсации белорусским НПЗ в связи с налоговым маневром в РФ, заявил Семашко.
«Дальше мы просто не можем выдержать, мы должны решать проблему налогового маневра. И когда мы разрабатываем дорожные карты, сегодня мы ставим вопрос о том, что в той мере, в которой компенсируется российским НПЗ налоговый маневр, он может компенсироваться и белорусским НПЗ. По-другому просто не может быть», — сказал он.
«Мы не снимаем с повестки дня компенсацию издержек от налогового маневра», — подчеркнул дипломат.
С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. В планах на июнь — покупка 1,1 млн тонн российской нефти.
Торговые отношения
Отрицательное сальдо Белоруссии в торговле с Россией за первые пять месяцев 2020 года сократилось на $2,4 млрд по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил Семашко.
«За пять месяцев мы уменьшили отрицательное сальдо еще на $2,4 млрд», — сказал он.
По данным посольства, в 2019 году объем товарооборота между двумя странами составил $35,55 млрд, из них $13,56 млрд пришлось на белорусский экспорт. Отрицательное сальдо для республики составило $8,4 млрд.
Семашко также подчеркнул, что Россия «была, есть и будет всегда» основным торговым партнером Белоруссии. «Но это уже не 75% экспорта, как это было 15 лет назад, а меньше. На 2018 год доля России в нашем товарообороте составила 49,2%», — отметил дипломат.
Управленческие полномочия
Семашко заявил, что российская сторона предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в рамках Союзного государства.
«Я скажу так, в разумных пределах. Вот я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам предложили, не буду называть авторов с российской стороны, и когда мы это посмотрели это было, “руки вверх” называется. Тот документ, который нам предложили, предполагал 95% наднациональных функций», — сказал он.
13—15 февраля 2019 года президент Белоруссии находился в Сочи. На встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также вопросы энергетики и экономического сотрудничества, в том числе поставки белорусской продовольственной продукции в РФ.