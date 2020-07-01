Губернатор Петербурга сообщил о провокациях на голосовании по поправкам к конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге зафиксировали провокации против членов избирательных комиссий в ходе голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил в среду журналистам петербургский губернатор Александр Беглов.
«Есть и случаи провокации против членов избирательных комиссий. К счастью, на пятимиллионный город таких случаев мало. Это не украшает город. Уверен, что голосование пройдет нормально, спокойно, безопасно», — сказал Беглов.
Он также выразил сожаление по поводу инцидента с журналистом издания «Медиазона» Давидом Френкелем. «Очень печально, что Давид получил травму», — сказал губернатор.
Ранее Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу начало проверку по факту получения Френкелем травмы на избирательном участке № 2193. Как сообщали ТАСС в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, ведомство получило информацию о травме руки у гражданина, доставленного в медицинское учреждение с этого участка.