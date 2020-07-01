В США допустили военный сценарий сдерживания Ирана

«Президент Трамп никогда не позволит им обладать ядерным оружием», — отметил Хук. Он сообщил, что для этого у американцев всегда «лежит на столе» военный сценарий действий против Ирана.
Хук добавил, что надеется на продление эмбарго на поставки оружия в Иран. Он выразил надежду, что Россия и Китай тоже «хотели бы стабильный Ближний Восток» и поддержат меру, хотя, как отмечает канал, у этого низкая вероятность.
В начале июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что иранские власти продолжают «искать доступ к важным элементам получения ядерного оружия», несмотря на обратные утверждения.
С 1970-х годов США вводят санкции против Ирана. В 2015 году было заключено соглашение, по которому Иран пошел на ряд уступок в отношении своей ядерной программы, и Вашингтон снял часть ограничений. Позже администрация Трампа посчитала, что на самом деле Иран не отказался от своих планов, и поэтапно начала восстанавливать санкции.
В ноябре 2018 года США возобновили ограничения в полном объеме. В том же году Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Вашингтон назвал это ответом на «экспорт насилия, террора и беспорядка».