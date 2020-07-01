NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Новые данные The New York Times якобы подтверждают вывод газеты о том, что Россия тайно предлагала выплаты за убийство американских и коалиционных войск в Афганистане. Газета заявляет, что данные получены от трех должностных лиц, близких к разведке.
Ранее официальные лица из Белого дома и сам Дональд Трамп в своем Twitter заявляли, что американский президент не был проинформирован о ситуации, так как разведданные выглядели слишком неточными. При этом источники The New York Times утверждают, что информация Трампу предоставлялась еще в феврале в ежедневном письменном докладе.
Некоторые обозреватели уже обращали внимание на то, что Дональд Трамп почти никогда не читает письменные отчеты, предпочитая выслушивать суммирующие устные доклады.
Учитывая то, что руководство разведкой за это время поменялось, это создает дополнительную неопределенность в том, был ли проинформирован американский президент о проблеме или нет.
Как пишет The New York Times, на этой неделе афганские официальные лица сделали заявления, которые совпадают с отчетами американской разведки. По их словам, за последние шесть месяцев на севере Афганистана и в Кабуле были арестованы несколько бизнесменов, которые переводили деньги через неформальную систему «Хавала» и подозревались в том, что они являются посредниками между российской разведкой и афганскими боевиками. В частности, в доме одного из них было изъято полмиллиона долларов наличных.
Полулегальная система денежных переводов «Хавала» — очень старая и действительно распространенная на Востоке.
Но в утверждениях о том, что спецслужбы одновременно отслеживали некие переводы между банковскими счетами и при этом использовалась «Хавала», которая подразумевает только наличные, теоретически противоречия нет, говорит главный редактор банковского портала Fin-news.ru Владимир Шевченко:
«Это все-таки по межбанковскому переводу, но без банков. Допустим, я и вы, мы друг другу доверяем. Я нахожусь в Петербурге, а вы в Москве. И вот приходит ко мне человек, который говорит, что ему нужно перевести знакомому в Москву деньги, но банков нет. Как в Афганистане, допустим. Я говорю: хорошо, мы это сделаем, приносите мне деньги. И получатель придет к вам и получит у вас, а потом мы с вами взаиморасчет переведем как-нибудь потом. Естественно, за это берется комиссия. Человечество развивается долго, а банки появились буквально 300−400 лет назад в своем современном понимании. А переводы-то нужно было делать, торговля шла, международная в том числе. И появилась такая вещь как “Хавала”. И естественно, люди, которые занимаются “Хавалой”, эти банки начали использовать в своих интересах. То есть неформальная банковская система накладывается на формальную банковскую систему».
По данным издания, следователи американских спецслужб в Афганистане также установили имена афганцев, связанных с предполагаемой российской операцией, в том числе имя человека, который, как полагают, служил посредником в распределении части денег и который сейчас предположительно находится в России.
Перехваты банковских данных подкрепили выводы, полученные в ходе допросов, что помогло уменьшить ранее существовавшие разногласия между аналитиками спецслужб по поводу достоверности сведений о задержанных.
Накануне The Wall Street Journal сообщил о якобы существующих разногласиях между АНБ и ЦРУ.
Согласно этим данным, ЦРУ настаивает на существовании информации о вознаграждениях, которые выплачивались талибам, а АНБ не верит в достоверность этой информации.
В свете предвыборной президентской гонки ключевым является вопрос был ли Дональд Трамп проинформирован про существование подозрений в отношении России.
Его противники подчеркивают, что он обязан читать такие серьезные документы, и уже подсчитали, что с момента предоставления докладов Трамп шесть раз разговаривал с Владимиром Путиным по телефону.
Из-за негативной реакции американского общества защищать Трампа вынуждены его однопартийцы. Вот что заявила член Палаты представителей США от штата Вайоминг Лиз Чейни:
«Я хочу заявить абсолютно однозначно, что противники Америки должны знать, что они не должны сомневаться в том, что любое нападение на американские войска со стороны, будь то российских шпионов, будь то кого-то другого, столкнется с очень быстрой и смертоносной реакцией».
Посольство России в Вашингтоне потребовало от американских властей адекватной реакции на угрозы, которые стали поступать в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения западных СМИ фейком.
В понедельник, 29 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: информация о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американских военнослужащих, является ложью и «абсолютной уткой».