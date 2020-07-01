Гонконг: десятки задержанных из-за закона о госбезопасности
Десятки антиправительственных активистов были задержаны в Гонконге на следующий день после того, как местные власти приняли новый закон о национальной безопасности, позволяющий применять китайские национальные законы на территории Гонконга.
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Как сообщила местная полиция, первым задержали мужчину, несшего флаг с надписью «Независимость Гонконга». Полицейские выложили в «Твиттере» фотографию этого флага, сообщив, что задержанный нарушил новый закон.
1 июля, в день 23-й годовщины передачи Гонконга от Британии Китаю, группы сторонников демократии заполнили улицы популярного торгового района города. Для их разгона полиция применила слезоточивый газ.
Закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга» дает китайским властям широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии. За преступления, угрожающие национальной безопасности, жителям Гонконга теперь может грозить пожизненное заключение.
США, Европа и Австралия осудили новый закон. Критики считают, что он противоречит принципу, по которому Китай должен гарантировать соблюдение гражданских свобод в Гонконге.
В 1997 году Британия передала свою бывшую колонию Китаю в рамках соглашения, призванного защитить права и свободы жителей Гонконга по меньшей мере на 50 лет. В основе соглашения находился принцип «Одна страна — две системы», по которому город должен был сохранять автономию, а его жители — широкие политические права, включая свободу слова и собраний, до 2047 года.
Ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм назвала новый закон о национальной безопасности «важнейшим витком в отношениях материкового Китая и Гонконга» с 1997 года.
Чжан Сяомин, представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, осудил критиков закона, сказав, что он угрожает лишь очень небольшому количеству «преступников, решивших вмешаться во внутренние дела Гонконга».
В этом году ежегодные мероприятия, приуроченные к годовщине передачи Гонконга Китаю, впервые были запрещены — в связи с запретом на собрания численностью более 50 человек из-за пандемии коронавируса, как объяснили власти.
Что происходит в день годовщины передачи Гонконга Китаю?
Продемократические активисты заявили, что, вопреки запрету, проведут-таки традиционный марш в этот день. «Мы устраиваем шествие каждый год, и мы продолжим это делать», — сказал агентству Рейтер Лён Квон-хун, известный гонконгский политический активист-ветеран.
В соцсетях появились фотографии флага, от имени полиции предупреждающего участников протестов о том, что по новому закону о нацбезопасности может считаться преступлением.
«Если вы демонстрируете флаги или плакаты/скандируете слоганы /показываете своим поведением такие намерения, как сепаратизм или подрывная деятельность, которые могут представлять собой преступления по новому закону “О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга”, вас могут арестовать и привлечь к ответственности».
По данным газеты South China Morning Post, улицы Гонконга патрулирует около 4 тыс. полицейских.
Полиция задержала десятки протестующих
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Какой была реакция на новый закон?
Новый закон осудили многие западные страны, а также правозащитные организации.
«Китай пообещал жителям Гонконга 50 лет свободы, а дал им только 23», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«А при чем тут вы?» — ответил на это Чжан Сяомин из Канцелярии КНР по делам Гонконга и Макао.
«Нас, китайцев, никто не запугает, — заявил Сяомин. — Прошли те дни, когда мы слушались указаний от других».
По словам Помпео, «драконовский закон уничтожил автономию Гонконга».
«Гонконг продемонстрировал миру, чего могут достичь свободные люди из Китая: здесь одна из самых успешных экономик и одно из самых ярких и динамичных обществ в мире, — сказал госсекретарь США. — Однако паранойя Пекина и его страх перед устремлениями собственных граждан привели к выхолащиванию самого фундамента, на котором был построен успех этой территории».
Власти Канады тем временем обновили рекомендации для своих граждан, отправляющихся в Гонконг. В них появилось такое предупреждение: «Вы можете подвергнуться повышенному риску необоснованного задержания, связанного с национальной безопасностью, и возможной экстрадиции в материковый Китай».
На этом баннере — предупреждение полиции о том, что теперь является нарушением закона | Источник:TWITTER
«Государство спецслужб»
Вскоре после принятия нового закона многие гонконгские политические активисты заявили об окончании своей деятельности из-за риска преследования.
«Учитывая масштабы власти, которую дает этот закон, и его грубые формулировки, город превратится в государство спецслужб», — сказал Джошуа Вонг, один из влиятельных лидеров продемократического движения в Гонконге, чья партия «Демосисто» самораспустилась в день принятия закона о нацбезопасности.
В интервью Би-би-си депутат от Демократической партии Гонконга Тед Хуи отметил, что новый закон отнимает у города его права.
«Наша свобода ушла, наше верховенство права ушло, независимость наших судов ушла», — сказал он.
В США депутаты от обеих партий предложили совместный законопроект о предоставлении статуса беженцев жителям Гонконга, которым угрожает опасность политического преследования.
Власти Тайваня заявили о создании центра помощи жителям Гонконга, которые находятся в непосредственной опасности подобного преследования.
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