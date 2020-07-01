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15:56 (мск), источник: Интерфакс

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Доклад китайских ученых, что новый штамм свиного гриппа — G4 — потенциально может спровоцировать пандемию, основан на недостаточном количестве данных, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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Источник: Reuters

«Эксперты пришли к выводу, что объем материала в этом докладе невелик и не является репрезентативным», — приводят его слова западные СМИ.

В то же время он заверил, что соответствующие органы власти и эксперты КНР продолжат следить за этим заболеванием, публиковать предостережения и своевременно бороться с ним.

Ранее в американском журнале PNAS была опубликована работа ученых из китайских университетов и Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая о штамме свиного гриппа G4. Исследователи установили, что G4 обладает «всеми существенно важными признаками, (указывающими — ИФ) на его высокую способность инфицировать людей».

Также при сдаче анализов на наличие соответствующих антител у сотрудников свиноводческих ферм удалось установить, что более 10% были инфицированы G4.
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Предполагается, что всего 4,4% людей может быть подвержено заражению вирусом.

Хотя вирус может передаваться от животного к человеку, а свидетельств передачи от человека к человеку пока нет, ученые опасаются, что вирус в итоге может адаптироваться к человеку и начать передаваться между людьми.

При этом вирус H1N1, от которого происходит G4, вызвал пандемию в 2009 году.

Накануне во Всемирной организации здравоохранения пообещали тщательно ознакомиться с этим исследованием.

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