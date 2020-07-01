Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

«Эксперты пришли к выводу, что объем материала в этом докладе невелик и не является репрезентативным», — приводят его слова западные СМИ.
Ранее в американском журнале PNAS была опубликована работа ученых из китайских университетов и Центра по профилактике и контролю заболеваний Китая о штамме свиного гриппа G4. Исследователи установили, что G4 обладает «всеми существенно важными признаками, (указывающими — ИФ) на его высокую способность инфицировать людей».
Предполагается, что всего 4,4% людей может быть подвержено заражению вирусом.
Хотя вирус может передаваться от животного к человеку, а свидетельств передачи от человека к человеку пока нет, ученые опасаются, что вирус в итоге может адаптироваться к человеку и начать передаваться между людьми.
При этом вирус H1N1, от которого происходит G4, вызвал пандемию в 2009 году.
Накануне во Всемирной организации здравоохранения пообещали тщательно ознакомиться с этим исследованием.