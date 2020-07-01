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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Данные о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам, связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ), — это попытка навредить президенту США и Республиканской партии. Таким образом объяснил суть сообщений, появившихся в СМИ, американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Источник: AP 2020

Он считает, что секретный источник издания The New York Times на самом деле не существует, как и вся история в целом. «Просто очередной обман», — добавил Трамп.

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным. Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры. По данным Белого дома, о подобной ситуации не докладывали ни президенту США, ни вице-президенту Майку Пенсу.

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