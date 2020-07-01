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17:28 (мск), источник: Ведомости

Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19

Правительство Швеции создало комиссию для расследования своего подхода к пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. С момента начала распространения вируса страна не ввела почти никаких ограничений на передвижение людей и работу компаний.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:34 MSK, 01.07
Инфицировано654 405+6 556
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Источник: Reuters

Комиссия, по данным агентства, оценит меры, предпринятые властями для ограничения распространения COVID-19. Полный доклад расследования планируется представить в 2022 г.

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В нем эксперты озвучат все аспекты борьбы с пандемией, в том числе работу систем здравоохранения и образования. Руководителем комиссии назначен бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин.

Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с вирусом. 25 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Тегнелл после этого раскритиковал ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не учитывает все нюансы при подсчете заболевших в стране.

Число случаев COVID-19 в Швеции, по данным на 1 июля, превысило 68 000, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. За последние сутки их количество увеличилось на 784 человека, 23 заболевших скончались. Общее число смертей — 5333.

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