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18:06 (мск), источник: Интерфакс

Меркель заявила о необходимости завершения «Северного потока 2» вопреки санкциям США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Проект «Северный поток 2» должен быть завершен, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она констатировала, что планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод не соответствуют правовым представлениям Германии.

Источник: AP 2020

«Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям. Нужно признать, что строительство затруднено, и мы все равно считаем, что правильно будет доделать этот проект. В этом ключе мы действуем», — сказала Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге.

Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой «Северный поток 2» является «экономическим проектом, который имеет политическую составляющую».

«Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского газа и транзитных пошлин», — сказала канцлер.

США грозят санкциями

США угрожают «Северному потоку 2» санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод — ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций «первой волны».

Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер 26 июня сообщил, что конгрессмены от обеих партий — как республиканцев, так и демократов — внесли на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода «Северный поток 2».

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Законопроект созвучен тому, что ранее предлагал сенатор-республиканец Тед Круз, согласно его проекту новые санкции нацелены «на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства «Северного потока 2», и будут распространяться на всех, «кто так или иначе задействован в прокладке газопровода».

После первой «волны» санкций США подрядчик «Газпрома» — швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы, остановила работу. В прокладке труб были задействованы три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. После этого «Газпром» решил задействовать собственный трубоукладчик — модернизированное в Находке судно «Академик Черский». В настоящее время, по данным интернет-сервиса www.vesselfinder.com, судно стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится газоприемная станция компании Gascade для обоих «Северных потоков». Как заявили ранее в «Газпроме», «проект “Северный поток 2”, который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной».

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