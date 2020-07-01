СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19

Первые 140 тысяч доз препарата были проданы по всему миру. В конце июня США скупили около 500 тысяч доз, что составляет около 90% запаса препарата на три месяца. Таким образом, США существенно ограничили доступ других стран к лекарству, считают эксперты.
«Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего не осталось», — прокомментировал ситуацию изданию старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.
Эксперт полагает, что продажа лекарств с доказанной эффективностью от коронавируса, должна регулироваться и лицензироваться.
«Это первый крупный одобренный препарат, и где же механизм доступа?» — задается вопросом Хилл.
Решив вопросы с интеллектуальной собственностью этого препарата, Великобритания могла бы покупать дженерики в Бангладеше и Индии, где патент Gilead не признается, полагает он.
Ранее клинические испытания противовирусного препарата «Ремдесивир», первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, показали, что лекарство сокращает период выздоровления тяжелобольных COVID-19, что может способствовать росту шансов выживаемости.
«Ремдесивир» был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS.
Пациентам с COVID-19, как правило, необходим пятидневный курс с использованием шести ампул лекарства, общей стоимостью 2 340 долларов.
Gilead в июне установила в развитых странах цену на «Ремдесивир» в размере 390 долларов за ампулу, для обеспечения развивающихся стран компания заключила контракты с производителями дженериков.