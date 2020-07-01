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19:18 (мск), источник: Известия

Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о противостоянии США и России в Афганистане и обвинил Москву в продаже стрелкового оружия талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ). Об этом глава американской дипломатии сказал 1 июля в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter.

Источник: Reuters

«Русские продают стрелковое оружие (талибам) в течение 10 лет, что ставит под угрозу жизни американцев. Мы возражали против этого», — объяснил он. По словам Помпео, он говорил об этом каждый раз, встречаясь с главой российского МИДа.

Как добавил дипломат, у России и США в Афганистане отчасти совпадают интересы в вопросе снижения террористической угрозы.

Комментировать публикации в СМИ о том, что Россия якобы платила вознаграждения талибам за нападения на американских военных в Афганистане, Помпео не стал.

27 июня газета The New York Times опубликовала материал о том, что Россия якобы предлагала радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за противодействие США. После этого газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

Спустя несколько дней стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений. Главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ведомство продолжает проверять информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о спонсировании боевиков движения «Талибан» ложными.

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