Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам

«Русские продают стрелковое оружие (талибам) в течение 10 лет, что ставит под угрозу жизни американцев. Мы возражали против этого», — объяснил он. По словам Помпео, он говорил об этом каждый раз, встречаясь с главой российского МИДа.
Как добавил дипломат, у России и США в Афганистане отчасти совпадают интересы в вопросе снижения террористической угрозы.
Комментировать публикации в СМИ о том, что Россия якобы платила вознаграждения талибам за нападения на американских военных в Афганистане, Помпео не стал.
27 июня газета The New York Times опубликовала материал о том, что Россия якобы предлагала радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за противодействие США. После этого газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».
Спустя несколько дней стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений. Главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ведомство продолжает проверять информацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о спонсировании боевиков движения «Талибан» ложными.