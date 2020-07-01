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18:44 (мск), источник: Интерфакс

После обработки 5,39% бюллетеней процент поддержавших поправки составил 69,76

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — По итогам обработки 5,39% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в поддержку изменений проголосовали 69,76%, против — 29,23.

Источник: РИА "Новости"

Как передает корреспондент «Интерфакса» из информационного центра ЦИК, общероссийская явка на голосовании, по последним данным, превысила 63%.

В Алтайском крае при обработанных 8,38% бюллетеней «за» проголосовали 73,22% избирателей.

В Красноярском крае обработаны 13,89% бюллетеней, «за» — 70,67%.

В Томской области при обработанных 10,09% бюллетеней поправки поддержали 68,05% граждан.

В Тыве — при 9,84% обработки «за» 97,94%.

В Кемеровской области по данным обработки 3,18% бюллетеней 90,97% проголосовавших поддержали поправки.

В республике Алтай обработали 8,05% бюллетеней, «за» — 64,56%.

В Новосибирской области обработали 4,02% «за» — 71,49%.

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