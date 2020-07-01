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20:27 (мск), источник: Life.ru

Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Ранее Чукотка подсчитала 100% протоколов и огласила итоги голосования в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.

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— Мы сначала не хотели этого делать, но агитация не регулируется, экзитполы не регулируются, хотя мы рекомендовали не публиковать эти экзитполы… Поскольку эта информация всё равно распространялась бы с разной степенью точности — каждый поёт как знает, — то это будет полная несуразица. Мы решили этот процесс упростить, — уточнила она.

Памфилова подчеркнула, что, публикуя предварительные результаты, ЦИК действует «в интересах максимальной открытости и легитимности». Тем не менее обнародованные данные комиссия не комментирует до полного завершения голосования. К примеру, Чукотка уже подсчитала голоса, а значит наблюдатели и другие связанные с голосованием лица могут начать её «выдавать и интерпретировать так, как они это понимают». Поэтому ЦИК и решил не придерживать публикацию результатов по региону.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции РФ подходит к концу. Сегодня, 1 июля, основной и заключительный день, когда ещё можно сделать выбор. Как уже сообщал Лайф, избирательные участки также работают в Индии, Азербайджане, Таджикистане, на Украине и в других странах.

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